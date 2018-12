A Dijon, un homme abattu dans sa voiture

Dijon, France

La fusillade a eu lieu ce jeudi vers 18 heures 15. Alors qu'il circulait boulevard des Valendons au sud de Dijon, un homme a été pris pour cible. Grièvement blessé, l'homme n'a pas survécu à ses blessures. Rapidement, les policiers ont bouclé le secteur. La victime serait âgée d'une trentaine d'année. On ne sait pas si elle vivait dans le quartier. Le tireur a pris la fuite. On ignore pour le moment, le nombre de balles tirées et si le tireur a agi seul.

