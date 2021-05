Dijon : un jeune homme de 17 ans interpellé pour avoir tiré des feux d'artifice sur les policiers

Une nouvelle fois des policiers ont été la cible de feux d'artifices et de mortiers artisanaux. Cela s'est passé dans la nuit de mercredi à jeudi à Dijon (Côte-d'Or), dans le quartier de la Fontaine d'Ouche. Deux voitures de police sont intervenues pour contrôler un véhicule. C'est alors qu'à l'angle des rues Bachelard et Belin une dizaine de personnes sont apparues et ont tiré une vingtaine de feux d'artifice, de tirs de mortiers vers les voitures de police.

Pas de blessés heureusement, pas de dégâts. L'un de ces personnes a été poursuivie et rattrapée. Il s'agit d'un jeune homme de 17 ans. Placé en garde à vue il a reconnu avoir tiré deux feux d'artifice mais a expliqué qu'il ne visait pas les policiers. Il devrait maintenant faire l'objet de poursuites devant la justice.