A Dijon, un lieu pour l'insertion des mineurs délinquants

Dijon, France

"Ces jeunes ne sont pas perdus. Il est de la responsabilité de la société de leur laisser une porte ouverte pour revenir, pour retrouver une place". C'est le credo de Jean-Philippe Michaud, directeur territorial de la Protection Judiciaire de la Jeunesse en Côte-d'Or et Saône-et-Loire. A l'occasion des 30 ans de la convention internationale des droits de l'enfant, elle organisait ce mercredi des portes ouvertes dans les locaux de l'UEAJ, l'Unité éducative d'activités de jour, une structure dijonnaise, située rue de l'île, qui propose des parcours d'insertion scolaire ou professionnelle à des mineurs délinquants.

Pour remobiliser les jeunes

"On remobilise les jeunes, on leur redonne de l'envie. On essaie de les accompagner sur le versant de l'insertion, et à un moment donné de leur faire comprendre un paradoxe, qui est celui de respecter la loi pour finalement obtenir leur liberté", explique Amina Boulares, responsable de l'UEAJ. "L'idée, c'est de faire comprendre au jeune que cet acte qu'il a commis est un moment de son parcours, mais qu'il ne le définit pas, et qu'en respectant la loi, il se trouvera libéré de toute obligation judiciaire. Et le versant de l'inversion est l'un des meilleurs leviers pour pouvoir travailler cette liberté-là".

Anthony* a 16 ans. Il a fait des bêtises et fréquente l'Unité d'activités de jour depuis le mois de mars. Il s'y est initié à quelques métiers : "ici je fais de la cuisine, du service, de la menuiserie aussi. C'est pour avoir les bases de plusieurs métiers, pour faire mon choix pour m'en sortir plus tard." L'adolescent suit aussi des cours, et participe à des ateliers d'écriture, une activité qui lui a beaucoup plu : _"_en ce moment j'écris sur les jeunes de ma génération. Ma génération part vraiment en vrille. Il y a plein de trucs qui ne sont pas bien, et d'autres qui sont bien aussi. Il y a aussi plein de bons gars, ils ne font certes pas les bons choix, mais ils font tout pour sortir leur famille de la misère. Du coup écrire sur ça, c'est bien".

Inciter les jeunes à se préoccuper de leur santé

La prise en charge comporte également un volet santé, une journée, le lundi, y est plus spécialement consacrée. Émilie Kpadonou conseillère technique en santé, et infirmière, précise qu'elle travaille sur les deux champs, somatique et psychologique. "Il y a la problématique des stupéfiants, des problématiques qui peuvent être liées à la sexualité, _des problématiques qu'on retrouve en fait souvent chez les adolescents, mais qui sont aggravées par un contexte un peu compliqué_". Ces jeunes ont souvent tendance à négliger leur santé, constate Émilie Moret, enseignante et référente santé : "on se rend compte qu'ils n'ont pas eu les vaccins nécessaires, pas vu de médecin, de dentiste depuis très longtemps, donc on les inscrit au bilan de santé de la CPAM. Ça permet de leur faire un bilan complet et ensuite de leur proposer un accompagnement de soins".

500 mineurs suivis à l'année

En Côte-d'Or, les 80 personnes employées au service de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, suivent chaque année quelque 500 mineurs. Contrairement à un préjugé répandu, les mineurs délinquants ne sont pas de plus en plus jeunes et de plus en plus violents, selon Jean-Philippe Michaud, le directeur territorial de la PJJ : "les mineurs suivis dans un cadre pénal entre 10 et 13 ans le sont de manière marginale. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problèmes de discipline, mais à ce moment-là, la Protection Judiciaire de la Jeunesse intervient beaucoup plus dans le champ de la prévention, en lien par exemple avec l'Éducation nationale". En revanche, il note une tendance vers "des difficultés cumulées, sanitaires, psychiques ou psychiatriques, qui rendent les prises en charge plus complexes".

*Le prénom a été modifié