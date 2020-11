Dijon : une centaine de véhicules contrôlés et une cinquantaine d'infractions constatées en deux jours

Lundi et mardi, une vingtaine de policiers ont investi un rond point dijonnais puis la place Roger Salengro pour y mener des opérations de sécurité routière et de lutte contre les stupéfiants, sur réquisition du procureur de la République de Dijon. En l'espace de quatre heures lundi, 70 véhicules ont été contrôlés et le résultat, c'est une trentaine d'infractions en tous genres qui ont été constatées par les policiers. Tout y est passé, du téléphone au volant au feu rouge grillé, ou encore des pneus usés ou défaut de permis. Rebelotte, mardi avec cette fois une vingtaines d'infractions constatées sur une trentaine de contrôles.