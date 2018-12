A Dijon, une trentaine d'avocats réclament le retrait de la réforme de la justice

La bâtonniere Me Clémeng devant les avocats du barreau de Dijon

Dijon, France

Les avocats du barreau de Dijon n'ont pas dit leur dernier mot. Ce mercredi, une trentaine d'entre-eux se sont rassemblés devant le palais de justice de Dijon. Les robes noires réclament toujours le retrait du texte concernant la réforme de la justice, "une réforme brutale et sans concertation", a déclaré Me Clémeng, la batonnière de Dijon. L'avocate a épinglé au passage, Didier Paris, député LREM de Côte-d'Or et rapporteur du projet de loi.

La batonnière de Dijon a demandé aux avocats de se mobiliser à la mi-janvier lorsque le texte repassera en seconde lecture devant le sénat. Une manifestation nationale est prévue à cette date. Des avocats de Dijon pourraient aller manifester à Paris.