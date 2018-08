A Domeyrot, l'enquête sur la mort d’Alexis, 20 ans, prend une nouvelle dimension. Le corps du jeune homme a été découvert mardi matin, sur la voie publique dans le hameau de Beaufaix. On sait désormais où et avec qui Alexis a passé la soirée de lundi.

Domeyrot, France

La soirée s’est déroulée dans une maison de Beaufaix, à quelques mètres de l’endroit où a été découvert le corps. Alexis a passé la soirée, et une partie de la nuit, avec le propriétaire, un homme de 65 ans, au lourd passé judiciaire. Il y a 12 ans, cet homme avait été condamné à 12 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de sa voisine, d’un coup de fusil.

Le père d'Alexis présent ce soir-là

Lundi, il y avait un 3ème homme dans la maison. Et cet homme n’est autre que… le père d’Alexis. Les trois hommes se retrouvaient régulièrement dans la maison de Beaufaix, pour discuter, refaire le monde et boire des coups. La soirée de lundi n’a pas dérogé à la règle. Les trois hommes ont consommé pas mal d’alcool, avant de se quitter vers 2 heures du matin.

Deux versions différentes

Mais les enquêteurs ne sont pas satisfaits car les versions des deux hommes mûrs divergent. Le père d’Alexis assure avoir laissé son fils et le propriétaire de la maison, et être rentré chez lui à Trois-Fonds, avec la voiture de son fils. Hier matin, les gendarmes ont d’ailleurs retrouvé la voiture d’Alexis garée devant la mairie de Trois-Fonds. D’après le propriétaire de la maison, le père et le fils sont partis ensemble.

Pas de garde-à-vue... pour l'instant

Pour l’heure, il n’y a pas de garde-à-vue car le cadre judiciaire ne le permet pas. Tant que l’autopsie n’est pas réalisée, c’est-à-dire jusqu’à jeudi, on est dans un cadre de recherche des causes de la mort. Si l’autopsie devait révéler qu’il y a eu des coups portés, l’enquête entrerait dans une autre phase. D’après Bruno Sauvage, le procureur de la république de Guéret, le corps d’Alexis « ne porte pas de trace apparente de coup de fusil, ou de coup de couteau. »