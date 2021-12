On a encore volé les décorations de Noël de Marsac-sur-l'Isle

Les bonhommes de pain d'épices ne sont plus qu'un souvenir

Y-a-t-il un sérial voleur de décorations de Noël à Marsac-sur-l'Isle dans la banlieue de Périgueux ? Sur sa page Facebook, la mairie indique ce jeudi 9 décembre qu'on a une nouvelle fois volé les décorations installées sur les ronds-points de la commune : "Comme chaque année, les décorations ne restent pas longtemps en place, des bonhommes en pain d'épices, des sucettes et autres bonbons ont été dérobés du rond-point de Marival, jusqu'au rond-point des sports. Des sapins ont également été endommagés". Selon la mairie, le vol aurait été commis dans la nuit du 06 au 07 décembre.

Les bonhommes de pain d'épices ont disparu du rond-point des sports © Radio France - Jeanne de Butler

Troisième vol de décorations de Noël depuis 2018

En décembre 2019, c'est le père Noël et son fauteuil en bois qui avaient été volés. C'était la deuxième fois en deux ans qu'on s'en prenait aux décorations de la commune. A Noël 2018, des décorations avaient déjà été dérobées et des illuminations cassées. Le maire Yannick Bidault, ne décolère pas : " Je regrette de constater ces vols. Encore une fois, la commune est victime d'actes de vandalisme pur et simple, c'est vraiment désolant".