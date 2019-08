A Epinal, un professeur des écoles jugé pour "détention d'images à caractère pédopornographique"

Vosges, France

La procureure de la République a bien noté que "ce n'est pas à des lycéens de rendre la justice. Ce n'est pas tolérable", selon la représentante de la loi.

C'est pourtant bien ce piège qui a conduit le prévenu devant le tribunal correctionnel d'Épinal. Ce professeur des écoles, âgé de 50 ans, était jugé, ce mardi 27 août, pour "détention d'images à caractère pédopornographique".

29 photos ont été retrouvées dans ses ordinateurs, après perquisition des gendarmes. Leur caractère pédopornographique est "contestable", selon l'avocate, Nancy Risacher. Pour cette spécialiste du droit des mineurs, il n'y a "rien dans ce dossier".

Le prévenu reconnaît une addiction à la pornographie, des relations de couple difficiles, et la recherche occasionnelle de relations sexuelles avec des jeunes. L'expert psychiatre a noté qu'il avait tendance "à masquer une tendance à la pédophilie". Une enquête est aussi ouverte pour "corruption présumée de mineurs".

"Mais ce n'est pas un pédophile pour autant", a expliqué son avocate pendant les trois heures de ce procès. A l'audience, l'homme était soutenu par des collègues, mais aussi sa compagne et sa fille.

La procureure a requis 8 mois de prison avec sursis, une obligation de soins et l'interdiction d'être en contact avec des mineurs. "On veut abattre un homme parce qu'il est instituteur mais en 22 ans, on ne peut lui reprocher aucun geste déplacé ou mot équivoque", a souligné son avocate. Jugement attendu le 6 septembre.