À Épinal, une voiture fonce sur la foule pendant la Fête nationale

Il s'en est fallu de peu ce jeudi soir sur la Place des Vosges, en plein centre-ville d'Épinal, entièrement piétonnisée à l'occasion des festivités encadrant la Fête nationale. Vers 22h30, une voiture prise en chasse par les forces de l'ordre a pris la direction de la foule, massée dans l'attente du feu d'artifice prévu un quart d'heure plus tard. Heureusement, personne n'a été blessé au cours de l'incident.

Course poursuite de plusieurs minutes

D'abord repéré quai Jules Ferry par la police nationale après avoir fait crisser ses pneus, le véhicule a été pris en chasse sans que le conducteur ne souhaite s'arrêter. C'est alors qu'il a foncé vers la Place des Vosges, mais en continuant par la suite sa route dans le centre-ville, évitant notamment une voiture et finissant percuté par un véhicule-bélier.

La poursuite ne s'arrête pas là. Délaissant son véhicule, l'homme de 46 ans a continué sa course à pied, s'est jeté dans la Moselle pour se réfugier sous le pont Clémenceau. Grâce à des témoins, les forces de l'ordre sont parvenues à le localiser et à l'interpeller. Sur le chemin de l'hôpital, il a mordu et craché sur une fonctionnaire de police.

Comparution immédiate lundi

Positif à l'alcool, avec 0,29mg d'alcool par litre d'air expiré, le Spinalien était en défaut de permis et d'assurance. Son casier judiciaire fait également mention de 41 délits routiers, atteintes aux biens aggravés et violences conjugales. En garde-à-vue, il a reconnu le délit de fuite en raison de ses antécédents, mais nié l'agression sur la policière lors de son transfert à l'hôpital.

Il sera présenté ce samedi matin à un juge en vue de son placement en détention provisoire, et sera jugé en comparution immédiate ce lundi 17 juillet, à 13h30.