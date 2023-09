A Erbray, un homme de 40 ans désincarcéré de sa voiture après un accident

Dans un accident de la route, ce vendredi 22 septembre au soir, un homme de 40 ans s'est gravement blessé et a dû être désincarcéré de sa voiture. C'était à Erbray, au lieu-dit Croix des Landelles, en Loire-Atlantique, peu avant 19h. Il a été transporté à l'hôpital de Châteaubriant avec deux autres personnes, un homme de 34 ans et une femme de 32 ans, plus légèrement blessés.

