C’est devenu leur territoire. Chaque soir, à la nuit tombée, une dizaine de jeunes prend possession de la Place du Docteur Jaupart, à deux pas de la mairie d’Espira-de-l’Agly (Pyrénées-Orientales). Tapage nocturne, consommation d’alcool et de stupéfiants, intimidation des riverains, dégradations, « ils en ont fait une zone de non droit », se désole le maire Philippe Fourcade.

ⓘ Publicité

« Ils nous font vivre l’enfer. C’est un truc de fou ! » lâche une riveraine excédée, qui envisage de déménager « Tous les soirs depuis plusieurs mois, nous subissons des nuisances sonores à n’en plus finir, la musique à fond, les klaxons, les pétards… Notre fille a dû changer de chambre pour pouvoir dormir. Ils ont aussi cassé notre porte d’entrée ». D'autres riverains disent avoir été visés par des jets d'oeufs.

Dans cette commune péri-urbaine de 3500 habitants située près de Perpignan, plusieurs habitants confient « avoir peur » et ne plus s’aventurer le soir dans le secteur pour éviter les insultes et les invectives. « Si vous avez le malheur de croiser leur regard, ils vous traitent de tous les noms », témoigne une retraitée. « Ils me disent ‘tu as un problème, la vieille ?’, avec des mots que je préfère ne pas répéter ».

La mairie lance une pétition

Après avoir multiplié les initiatives et les tentatives de médiation, le maire d'Espira reconnait son impuissance à traiter le problème. En désespoir de cause, la municipalité lance une pétition pour interpeller les pouvoirs publics « afin que justice soit faite ». Philippe Fourcade dénonce un "véritable abandon de l'Etat" alors que ces jeunes sont "clairement identifiés auprès des gendarmes et du procureur".

« Durant le seul mois de décembre 2022, cinq plaintes ont été déposées à l’encontre du même groupe de jeunes par l’adjoint à la sécurité. Ces incivilités ont un coût pour la collectivité en 2022 de près de 10 000 euros de réparations. Etant mineurs, ils savent très bien qu’ils ne risquent pas grand-chose et continuent sans scrupules leurs méfaits après leur passage devant la justice », détaille la municipalité dans un communiqué.

Qui sont ces jeunes qui "pourrissent" la vie des habitants ?

Selon plusieurs témoignages, celui qui fait figure de meneur du groupe n’a même pas 15 ans. « Malingre », « haut comme trois pommes », il se transforme « en terreur » lorsque la nuit tombe. Décrit comme une « tête brulée », ce garçon déscolarisé depuis plusieurs années « fait preuve d’une insolence hors du commun » et "tient tête aux élus, aux policiers municipaux et aux gendarmes ».

A ses côtés, un groupe d’adolescents de 15 à 18 ans « en manque de repères » s’est constitué depuis le mois de mai 2022. Le maire a rencontré leurs parents à plusieurs reprises : « ce sont des habitants bien intégrés et pleins de bonne volonté. Parfois les deux parents travaillent, ils sont propriétaire de leurs logements, mais ils sont totalement dépassés par leur enfant », explique Philippe Fourcade.

Après avoir convoqué les adolescents en mairie pour « un recadrage », l’édile exprime un sentiment d’impuissance. « Les gendarmes sont intervenus à plusieurs reprises. Certains jeunes ont été placés en garde à vue. Mais rien n’y fait. Leur sentiment d’impunité est total. Ils savent qu’ils sont mineurs et qu’ils ne risquent rien ».