À Étampes dans l'Essonne, une bagarre entre une centaine de jeunes sur la base de loisirs

Une bagarre entre deux bandes rivales de deux cités de l'Essonne a perturbé l'après-midi de nombreuses familles vendredi, sur la base de loisirs d'Étampes. Une vingtaine de jeunes de Mennecy se sont affrontés, vers 18h, à près de 80 jeunes de la cité des Guinettes à Étampes, sous les yeux médusés de centaines de familles venues profiter d'un après-midi caniculaire. Le vol d'un téléphone et d'une carte bancaire serait à l'origine de la dispute. Trois participants à la bagarre ont été légèrement blessés, mais n'ont pas voulu porter plainte. La police a dispersé la foule énervée avec des tirs de gaz lacrymogène.

La région porte plainte

De son côté, la région a décidé de porter plainte, et se rend sur site ce dimanche matin pour adresser un message de fermeté. "Ce n'est pas le premier incident que nous avons sur nos bases de loisirs ! " déplore Patrick Karam, vice-président du conseil régional d'Ile-de-France en charge de la jeunesse, des sports, de la vie associative, de la citoyenneté et des loisirs. Il réclame à l'Etat plus de moyens pour éviter de tels affrontements, "plus de vigiles, de forces de police, de gendarmerie pendant les périodes de fortes chaleurs, on sent bien cette année que la situation est volatile ! Il n'est pas acceptable que nos îles de loisirs qui servent à la détente des familles servent à régler des comptes, à terroriser les familles !"

D'après Patrick Karam, les tensions augmentent particulièrement cet été sur les bases de loisirs d'Ile-de-France. "On sent bien qu'il y a une tension depuis quelques semaines, que la situation est plus volatile que les années précédentes, que la violence ne demande qu'à se déchaîner (...) beaucoup de jeunes ne retournent pas dans leurs pays d'origine, ils sont dans leurs appartements et se regroupent et vont régler leurs querelles sur nos îles !"

"La région investit de manière colossale pour le repos des familles, pour donner aux familles les plus défavorisées l'opportunité de se reposer, de se détendre, il n'est pas question qu'on traumatise ces familles-là, que des enfants soient marqués à vie parce que vous avez des voyous qui s'affrontent !" insiste l'élu. Il demande notamment au ministre de l'Intérieur des interdits d'îles de loisirs, avec des fichiers, comme pour les stades.