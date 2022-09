A Etouvans, les parents de Maxime indignés par la récidive de l'assassin de leur fils

A Etouvans, dans le Pays de Montbéliard, les parents de Maxime Roussel sont indignés par la récidive de l'assassin de leur fils, alors que celui ci était censé purger une peine de 22 ans de réclusion criminelle.

Après dix années de détention, le jeune homme a bénéficié d'une première autorisation de sortie le 23 août dernier. Il ne réintègre pas sa prison de Bourg-en-Bresse et quelques jours plus tard, dans les Yvelines, il récidive et blesse au couteau un chauffeur de taxi, avant d'être arrêté deux jours plus tard en Normandie.

On teste sa capacité de réinsertion et ça se finit par une agression au couteau

Les parents de Maxime sont partagés entre colère et peur. Ils ne comprennent cette sortie si précoce de l'assassin de leur fils, huit ans après un procès tendu où le jeune homme a refusé de reconnaitre son geste. Le corps de Maxime avait été retrouvé le 14 janvier partiellement brûlé dans un bois d'Etouvans. Le mobile du meurtre était sa moto.

"On vit désormais au jour le jour, car rien n'est plus sûr concernant la détention de l'assassin de notre fils" Copier

"On est inquiet pour nous et pour notre fille. On ne connait pas ses intentions. Qui nous dit qu'il n'avait pas l'intention de venir chez nous. Il a été arrêté à 80 kilomètres de là ou loge notre fille. Ce n'est peut-être qu'une coïncidence, mais dans le doute, on est en droit de s'inquiéter", affirme Isabelle la maman. "Si c'est pour laisser sortir quelqu'un pour tester sa capacité de réinsertion et que ça se finit par l'agression d'un malheureux chauffeur de taxi de 33 ans, c'est révoltant. Son but, comme pour notre fils, c'était de le tuer" ajoute Remy, le papa.

Qui nous dit qu'il n'avait pas l'intention de venir chez nous à Etouvans

Les parents de Maxime auraient souhaité être informés de cette cavale. "La loi ne le prévoit pas. Non seulement, on n'est pas prévenu qu'il est dehors. Mais en plus, on n'est pas prévenu qu'on peut le croiser car il a quitté sa prison".

Isabelle et Remy Roussel vont tenter de se rapprocher de cette nouvelle victime de l'assassin de leur fils, ce chauffeur de taxi, pour lui témoigner leur solidarité et lui proposer de témoigner au procès de cette agression.