À Évreux, un homme armé d'un couteau menace un policier, celui-ci tire et le blesse à l'épaule

Des coups de feu ont été tirés ce vendredi matin dans le centre-ville d'Evreux, vers 9h, près de la place de la République, rue du commandant Letellier. Un policier a sorti son arme et un homme a été blessé à l'épaule.

La police est appelée pour neutraliser un homme qui souffre de problèmes psychiatriques, et menace avec une arme un employé communal. Les policiers nationaux sont prévenus, trois agents se rendent sur place, et le retrouvent quelques rues plus loin sur un vélo. L'homme s'arrête, s'assoit calmement sur un muret, un sac à dos posé à coté. Les policiers descendent de leur voiture, mais l'homme "part en vrille", selon la procureure de la République d’Évreux. L'homme sort un couteau et se jette sur les policiers.

L'un d'eux tombe au sol, et tire à plusieurs reprises, les deux autres policiers ne tirent pas car ils risquent de toucher leur collègue. L'homme est blessé à l'épaule, puis neutralisé avec difficulté. "Il s'agit bien de tirs de légitime défense" précise la procureure.

L'homme a été transporté à l'hôpital d'Evreux mais ses jours ne sont pas en danger. Il avait fait plusieurs séjours en hôpital psychiatrique mais n'était pas connu de la justice. L'homme sera placé en garde à vue quand son état le permettra. L'employé communal a porté plainte, les trois policiers sont extrêmement choqués.