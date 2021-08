À Évron, la dégradation de la banderole du centre de vaccination inquiète

Dimanche matin, vers 7h30, deux individus sont aperçus en train de taguer la banderole du centre de vaccination d'Évron. Un acte relayé sur les pages Facebook des anti-pass sanitaire. Un des deux hommes est un ancien leader Gilets Jaunes, très actif sur les réseaux sociaux. Une enquête de gendarmerie est en cours. La vidéo a été supprimée, soit par l'auteur des faits, soit par les forces de l'ordre. Pour certains, ce geste prouve que les relations entre "vaccinés" et "non-vaccinés" se tendent chaque jour un peu plus.

"Nous avons repris le travail normalement", rassure le docteur Romaric André, directeur du centre de vaccination d'Évron. "Le problème est que ce sont les soignants et les bénévoles qui sont touchés par ce geste, alors que les auteurs des faits veulent montrer leur mécontentement envers l'exécutif", explique ce dernier.

"Il faut bien comprendre que les bénévoles et soignants qui travaillent dans le centre d'Évron, ce sont des personnes qui peuvent vous soigner dans votre village, chez vous, dans votre hôpital, et que finalement, pour ou contre de vaccin, on appartient à une même société", précise le docteur André, d'Évron.

"Les relations se tendent de jour en jour"

Pour le maire de la commune d'Évron, Joel Balandraud, ce geste reste un "cas isolé", après une soirée bien arrosée, et ce même si l'auteur des faits est connu pour ses prises de position. "Depuis des mois, les centres de vaccinations sont pris pour cible alors je me suis dit que c'était notre tour", raconte Joel Balandraud, lorsqu'il a appris pour la banderole du site d'Évron.

"Ce qui m'inquiète, c'est que les relations se tendent de jour en jour, et l'échéance du 15 septembre risque d'amplifier ce genre de geste", précise le maire d'Évron. "En tant qu'élu, nous avons la tache de faire le lien entre nos administrés, et on sent bien que sur la question vaccinale ce lien est en train de disparaître tout doucement". Le maire de la commune ne prévoit pas de renforcer la sécurité aux abords du centre de vaccination d'Évron.