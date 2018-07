Firminy, France

Des panneaux fleurissent sur les poteaux des caméras de Firminy. Des panneaux qui indiquent que cinq sites de la commune sont désormais des espaces sous vidéo-verbalisations. C’est le cas notamment de la place du marché, du parking du site le Corbusier et le boulevard Charles.

Cela veut dire que si vous êtes vu - via les caméras - en train de commettre une infraction dans ces lieux, les policiers pourront désormais vous envoyer une contravention par la poste. Ce sera possible sur une douzaine d'infractions. Gilles Reynaud brigadier-chef et responsable de la police municipale de Firminy compte aussi sur les effets dissuasifs de ces panneaux. "Ces panneaux informent la population. Et puis il y a _aussi l’effet dissuasif_. Tous les contrevenants savent désormais que s’ils commettent une infraction, ils peuvent être vus et verbalisés."

Manque de policiers

Le maire Marc Petit en tout cas a tenu à avoir l'accord du procureur et du parquet pour pouvoir vidéo-verbaliser. Pour lui c'est une manière de lutter contre des effectifs trop bas dans le commissariat de l'Ondaine. "C’est qu’on a pas assez de policier. On aurait le double de policiers municipaux, on ne le ferait pas." La ville de Firminy qui a installé, depuis 2008, 104 caméras dans la commune.

La listes de la douzaine d’infractions visées par cette vidéo- verbalisation : Les excès de vitesse. Le non-respect des stops et feux rouges. Le non-respect des distances de sécurité. L'usage de voies réservées (couloirs de bus, pistes cyclables). Le défaut de ceinture de sécurité. L'usage du téléphone tenu en main. La circulation, l'arrêt et le stationnement sur les bandes d'arrêt d'urgence. Les chevauchements et franchissements de lignes continues. Le non-respect des règles de dépassement (par la droite). Le non-respect des « sas vélos » aux feux tricolores. Le défaut de port de casque pour les deux-roues motorisés.