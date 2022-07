À Fleury-les-Aubrais, 30 m² de la pelouse synthétique du terrain de rugby dérobés

Mais que peut bien faire ce voleur avec 30 mètres carrés de pelouse synthétique. À Fleury-les-Aubrais, deux bouts du mini-terrain de rugby du complexe Jacques Duclos ont été arrachés et volés dans la nuit de lundi à mardi. En arrivant dessus, on aperçoit deux grosses taches noires à deux extrémités. La mairie a porté plainte et compter réparer le terrain au plus vite.

Chaque bout de pelouse a été arraché dans un angle du terrain. © Radio France - François Ventéjou

Le deuxième vol sur le complexe

D'après les premières constatations, les voleurs sont entrés en forçant la porte du terrain synthétique. "Ils ont découpé la pelouse et tiré les rouleaux, explique Maryline Coulon, adjointe aux sports à la ville de Fleury-les-Aubrais. Pour s'enfuir, ils ont découpé du grillage au fond." Ce petit terrain de rugby sert notamment aux jeunes du club mais aussi l'hiver lorsque le terrain principal est impraticable. "Ça fait 42 ans que je suis au club, on a jamais eu ça", raconte le président du CJF rugby Éric Grelet.

La mairie a d'ores est déjà demandé un devis auprès de la société qui a fabriqué le terrain synthétique pour le réparer. "On veut que le CJF rugby puisse l'utiliser mi-août pour la reprise de l'entraînement, assure Maryline Coulon. Il faut qu'il soit prêt à la rentrée pour que les scolaires de la ville puissent l'utiliser."

Il s'agit d'un petit terrain de rugby, qui sert en plus du terrain en herbe naturelle. © Radio France - François Ventéjou

L'an dernier, une cinquantaine de mètres de câbles électriques ont été volés sur le terrain synthétique de football situé juste à côté.