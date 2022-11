À Fonsorbes, 150 personnes à la marche blanche pour Magali, une employée municipale qui s'est donné la mort

Environ 150 personnes se sont rassemblées ce lundi 14 novembre à Fonsorbes, 12.000 habitants, au sud-ouest de Toulouse. Dans cette commune du Muretain, plus rien n'est pareil depuis lesuicide d'une employée municipale le 29 août dernier. Le drame a ébranlé la ville entière car la famille de Magali a porté plainte après voir découvert que la quinquagénaire était en souffrance extrême au travail.

Trois enquêtes en cours

Plusieurs enquêtes sont en cours concernant les accusations de harcèlement qu'aurait subi cette mère de famille d'années sur son lieu de travail. Une plainte contre X a été déposée par les deux fils et le frère de Magali en septembre dernier, plainte pour harcèlement et provocation au suicide notamment. Magali s'occupait du nettoyage au groupe scolaire du Trépadé. Elle vivait un enfer et l'avait caché à ses proches. Ils l'ont découvert dans ses écrits personnels après sa mort.

Ce lundi, de nombreux anciens collègues sont venus saluer sa mémoire. "C'était une femme joviale, aimant la vie", témoignent-ils. "Cela faisait presque 20 ans qu'elle travaillait à la mairie de Fonsorbes, et depuis deux ans, elle se sentait harceler par des collègues. Elle avait mal au ventre en allant au travail le matin et vomissait parfois en arrivant". La quinquagénaire avait semble-t-il songé à démissionner, après plusieurs arrêts-maladie.

Magali s'est donné la mort chez elle en août dernier. © Radio France - Marion Chantreau

Trois enquêtes sont en cours : administrative, elle est menée par un ancien président de tribunal administratif, enquête du comité hygiène et sécurité (CHSCT), avec un cabinet extérieur et puis enquête judiciaire, par les gendarmes de la brigade de recherches Toulouse-Le Mirail. Une cellule psychologique est accessible pour tous les agents de la commune.