A Fougères, il agresse deux automobilistes en pleine rue : sept mois de prison ferme

Un coup de sang en pleine rue à Fougères. Samedi matin, place de la République près de la médiathèque, un homme d'une trentaine d'années traverse la rue en dehors des passages protégés. Surpris, les automobilistes freinent brusquement et l'un d'eux fait part de son mécontentement.

Coups de poings et coups de genoux

Le piéton s'agace alors et sort le conducteur de sa voiture. L'homme, âgé d'une soixantaine d'années reçoit plusieurs coups de poings et de genoux. Un deuxième automobiliste sort de sa voiture et reçoit lui aussi des coups. Des témoins de la scène préviennent alors la police qui se rend sur place et interpelle l'homme alcoolisé. Présenté au tribunal correctionnel ce lundi 11 janvier il a été condamné à sept mois de prison ferme. Le trentenaire se trouvait en situation de récidive.