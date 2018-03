Fougères, France

"C'est le hasard ou le destin!", témoigne Fabien Legeai. Le père de famille de 44 ans venait de déposer un de ses enfants à l'école en centre-ville de Fougères et remontait le boulevard Groslay pour rejoindre ses deux entreprises à Beaucé, Servi-Paies et Orco Informatique. "Je ne prends jamais cette route là pour aller le matin au travail. Pourquoi j'ai pris cette route, à ce moment là? Il faut croire au destin!". Fabien legeai a vu un attroupement devant un immeuble. Il a levé les yeux et aperçu une fillette les pieds dans le vide. Il a stoppé sa voiture, traversé la rue et s'est précipité pour réceptionner in extremis la petite. "Après c'est l'instinct. J'ai tendu les bras. L' aurais-je fait pour un adulte? Je ne sais pas."

La fillette est passée par une fenêtre du 2e étage - Google Maps

C'est une histoire de quelques secondes!

"Elle a lâché une première main, puis une seconde. Je l'ai vu tomber de côté, la tête la première. Je l'ai récupéré dans mes bras. J'ai essayé d'amortir le choc. Une dizaine de kilos sur six mètres, çà m'a mis quand même à genou!", sourit l'ancien pompier volontaire. "C'est une histoire de quelques secondes. Elle aurait pu chuter juste avant et s’écraser sous mes yeux!". Quand l'enfant était suspendue, elle hurlait de peur. Une fois dans les bras de son sauveur, elle s'est immédiatement tue. "Elle a été un moment sans parler. Elle me regardait dans les yeux, le pouce dans la bouche. Elle a fini par s'endormir. C'était un moment très fort, plein d'émotion!", raconte le père de famille. La petite s’en est sortie avec juste une égratignure au visage.

J'étais juste là au bon moment

La mère de la fillette était partie déposer ses autres enfants à l'école. Pourquoi la gamine est-elle sortie par la fenêtre ouverte? Que s'est-il passé dans sa petite tête de trois ans? "Je ne cherche pas à faire parler de moi. Mais si cette histoire peut faire réfléchir quelques parents, c'est bien!", insiste l'ex-pompier qui ne se prend pas pour un héros: "Je n'ai pas risqué ma vie pour porter secours à cette petite. J'étais juste là au bon moment. Je pense au gendarme qui a donné sa vie pour libérer une otage, le week-end dernier. Lui a commis un acte héroïque!".