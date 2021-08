À Fréjus, deux enfants de 7 et 9 ans fauchés par une voiture en fuite

Il était un peu plus de 21 h 30, en plein centre de Fréjus, au rond-point des médailles militaires. Le conducteur a pris la fuite après une collision extrêmement violente. Un poteau incendie est arraché par le véhicule, provoquant un immense jet d'eau en plein centre-ville. On est à quelques mètres du marché nocturne et l'accident crée immédiatement un attroupement de personnes très choquées.

28 secouristes mobilisés

Quand les secours arrivent , ils découvrent un enfant de sept ans en arrêt cardio- respiratoire. Un autre âgé de neuf ans très grièvement blessés, selon les pompiers. Pendant deux heures, une trentaine de secouristes prennent en charge les victimes. D'importants moyens sont engagés : cinq ambulances, un véhicule de signalisation, une équipe du SMUR et un hélicoptère de la sécurité civile.

"Le bilan est très lourd" pour reprendre l'expression des pompiers. Le plus jeune enfant est évacué par le SMUR au centre hospitalier Bonnet de Fréjus. L'aîné est transporté par l'hélicoptère de la sécurité civile vers Nice. La maman qui les accompagnait est légèrement blessée. Elle a tout de même été hospitalisée sur Fréjus.