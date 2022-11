À Fressenneville, la propriétaire veut faire partir le mauvais payeur, malgré la trêve hivernale

A Fressenneville, Mégane Lombard se mobilise devant la maison, dont le locataire ne paie plus ses loyers.

C'est fait, les locataires mauvais payeurs ne peuvent plus se faire expulser. Depuis ce mardi 1er novembre, et jusqu'au 31 mars prochain, c'est la trêve hivernale : un dispositif qui permet d'éviter que les foyers en grande difficulté financière se retrouvent à la rue durant l'hiver. Mais certains propriétaires ne l'entendent pas de cet avis. Le cas notamment à Fressenneville, où Mégane Lombard, 24 ans, a décidé de se mobiliser pour faire partir son locataire, qui lui doit près de 11 500 euros de loyers impayés.

Son locataire, arrivé début 2020**, a rapidement cessé de payer les 530 euros mensuels**, du moins pas entièrement. La maman de Mégane, propriétaire depuis une quinzaine d'années, lance alors la procédure en justice, mais décède en février dernier. La jeune femme, qui hérite de la maison, prend alors le relais. Le jugement, que nous avons pu consulter, est rendu le 16 juin dernier, donnant raison à la propriétaire. La semaine dernière, Mégane apprend que la nouvelle sous-préfète d'Abbeville refuse le recours aux forces de l'ordre, pour expulser le locataire, à une date trop proche de la trêve hivernale. "Ma mère s'était quand même sacrifiée pour acheter cette maison ; aujourd'hui, elle est décédée. C'est pour ça que je ne veux pas laisser tomber", raconte-t-elle, au micro de France Bleu Picardie.

Une propriétaire pour le moment hébergée chez des proches, dans l'attente de récupérer sa maison

A la mort de sa mère, Mégane Lombard vivait chez le compagnon de celle-ci. "Lorsque ma mère est décédée, je me suis retrouvée sans domicile, j'ai été hébergée par des proches, un peu à droite, à gauche et aujourd'hui, je suis à Lille, hébergée par des amis en attendant de récupérer la maison. C'est pour ça aussi que je me bats justement pour avoir un toit, un toit qui m'est dû."

Mégane Lombard tente de mobiliser l'opinion publique. © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

Mégane Lombard a donc décidé d'alerter les habitants sur cette situation, en accrochant, il y a quelques jours, de nombreuses pancartes sur le portail de la maison et en tendant un grand drap, sur lequel il est écrit "squatteur". "Je suis laissée à la rue, entre guillemets. J'ai de la chance d'avoir des proches qui m'hébergent. Mais demain, je me dis quelqu'un qui n'a pas un cercle d'entourage comme ça, il finit à la rue." D'ailleurs, elle a reçu la visite d'un couple, originaire de Nibas, eux aussi concernés. Les voitures qui passent devant la maison ralentissent, klaxonnent parfois. "C'est courant, toutes les dix minutes, les gens crient, lancent des petits mots, cela fait du bien", poursuit la jeune femme.

Le locataire assure chercher une solution de relogement

Cette mobilisation n'est pas vraiment du goût du locataire, qui a accepté de répondre aux questions de France Bleu Picardie. S'il reconnaît devoir des loyers à sa propriétaire, il dénonce le battage fait autour de sa situation. "Je ne comprends pas trop cette façon de réagir, de mettre des banderoles devant la barrière..." Il assure avoir entrepris des démarches pour trouver un nouveau logement. "Je suis désolé de ce qui arrive, mais bon, c'est comme cela. J'ai fait plein de demandes avec l'assistant social, mais les procédures sont un peu longues. La préfecture a donné son accord pour que l'on reste jusqu'à début avril, je pense qu'il faut être patient et attendre d'être relogé dans les plus brefs délais."

Mégane n'a pas le droit d'entrer dans la maison, tant que celle-ci est habitée par le locataire. © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

La question qui demeure, pour Mégane Lombard, c'est l'état dans lequel elle retrouvera son logement. Elle n'a aujourd'hui pas le droit de pénétrer dans l'habitation. Le locataire a de nombreux chats, et les jardins, sont pas ou peu entretenus. "Les voisins, depuis leur jardin, ont une vue sur l'extérieur, c'est la jungle. Le vélux du haut est ouvert constamment, quand il y a la tempête, quand il pleut. Je n'ose même pas imaginer."

Expulsion prévue à l'issue de la trêve hivernale

Contactée, la préfecture de la Somme indique "suivre attentivement le dossier". "Le recours à la force publique" aura lieu à la fin de la trêve hivernale. Si la sous-préfète d'Abbeville n'a pas souhaité expulser le locataire, à quelques jours du début de la trêve, c'est "pour ne pas mettre de la précarité sur de la précarité". Mégane, elle, pourra demander une indemnisation de l'État, compte tenu du préjudice subi.