À Gagny, une rentrée pleine d'émotion dans l'école du jeune Kevin tué par son père

Ce jeudi, jour de rentrée scolaire, le maire de Gagny a tenu a démarré sa traditionnelle tournée des écoles par l'école élémentaire Blaise Pascal, là où était scolarisé le jeune Kevin. Le garçon de 7 ans a été tué d'une balle dans la tête par son père, qui a ensuite déposé son corps dans le local à poubelles d'un immeuble, avant de se suicider. L'homme avait déjà été condamné dans le passé pour séquestration et des violences, il venait de sortir de prison. L'hypothèse d'un acte commis par vengeance envers sa compagne, la mère de l'enfant, est évoqué.

Une émotion encore vive

Le drame s'est déroulé le 20 août dernier, pendant les vacances scolaires. "Deux semaines plus tard, l'émotion est encore vive au sein de nos équipes et même chez la population, nous recevons encore des messages de sympathie pour la famille de Kevin et des questions sur l'organitions éventuellement d'une marche blanche ", assure le maire (DVD) Rolin Cranoly.

Une idée soutenue par certains parents d'élèves aussi. Beaucoup ont appris la nouvelle pendant leurs vacances, cet été, en lisant des conversations sur un groupe Whatsapp, ou seulement la veille de la rentrée. Nadia, venue accompagner sa fille qui entre en CE2, a du mal à réaliser encore. "Ca nous a perturbé, j'en ai même pleuré. On se dit que ces choses n'arrivent qu'aux autres et en fait ça arrive quand même à côté de chez nous et ça choque".

Comment en parler aux enfants ?

Et puis, il y a cette question : comment en parler aux enfants ? Comment expliquer ce qui reste inconcevable pour bon nombre d'adultes ? Mohand, dont les deux enfants, connaissaient la victime, a tenté. "Il faut appeler un chat un chat, alors on leur a dit tout simplement... que le petit a été tué. Après est-ce qu'ils le comprennent, est-ce qu'ils réalisent ? Je n'en suis pas sûr". "C'est une situation très dure", confie le papa. Nathalie, elle, a une pensée pour les équipes éducatives et à la maîtresse qui va devoir "trouver les bons mots" pour expliquer l'absence de Kevin dans sa classe.

Les parents et les élèves, qui en ressentaient le besoin, on pu se rendre à la cellule d'écoute mis en place par le rectorat dans cette école, où hier matin, un petit enfant de 7 ans manquait à l'appel.