A Gémozac, il frappe sa compagne et fonce en voiture sur les gendarmes

Gémozac, France

Un homme d'une quarantaine d'années écope de 36 mois de prison dont 18 ferme. Ce mardi, il comparaissait devant le tribunal de Saintes pour des violences contre sa compagne, mais aussi contre des gendarmes.

Dimanche matin, à Gémozac, il frappe sa conjointe. Pour lui échapper, elle saute de leur appartement, qui se trouve au 1er étage. Elle va trouver refuge chez un voisin. Elle prévient les gendarmes. Les militaires arrivent, mais ne peuvent pas intervenir, l'homme refusant de leur ouvrir. Ils attendent donc à une centaine de mètres de l'immeuble qu'il sorte. Et c'est ce que fait le quadragénaire quelques minutes plus tard. Il prend sa voiture et s'enfuit à toute vitesse. Les gendarmes le suivent, mettent la sirène... mais l'homme continue sa route.

Il fonce sur les gendarmes. Un des militaires tirent sur le véhicule

Les militaires essaient de le stopper dans une impasse. Ils descendent de la voiture. Un gendarme prend une herse pour la mettre sur la chaussée... Ça n'arrête pas le conjoint violent. Il fonce sur les militaires. L'un des deux sort son arme et tire. Rien n'y fait. Le quadragénaire continue. Il est arrêté par une autre patrouille, en rentrant à son appartement.

L'homme a été condamné hier, entre autres, pour des violences volontaires et des menaces de mort contre sa compagne. Des violences avec arme par destination (la voiture) contre les gendarmes. Il roulait en plus sous l'emprise d'alcool et de drogue. Il écope de 36 mois dont 18 ferme. Il dort en prison. Son permis lui a été retiré et sa voiture confisquée. L'homme n'était pas connu de la justice.