À Genêts, en baie du Mont-Saint-Michel, l'antenne 4G de 33m de haut sera bien construite

Une antenne de 33 m de haut va bien culminer au dessus du petit village de Genêts, dans la baie du Mont Saint Michel. Le juge des référés de Caen a rejeté la demande du Fan club de Genêts, un collectif citoyen opposé à cette construction. Ils voulaient suspendre le permis. Les travaux vont donc aller à leur terme pour ériger l'antenne de l'opérateur Bouygues, qui doit couvrir la zone en 4G.

ⓘ Publicité

Ses détracteurs sont remontés contre la place qu'elle occupera dans le paysage, sur fond de Mont Saint Michel. Christiane Horel, rapporteuse du collectif, regrette le futur panorama :

"En venant de Sartilly, on voit le clocher de l'église, la baie du Mont-Saint-Michel. Là, on verra le clocher, la baie et l'antenne."

Le socle est déjà construit dans le cimetière, au milieu d'une petit clôture et d'arbustes amenés à pousser pour cacher un peu l'installation.

Mais ces habitants estiment que les antennes voisines, érigées récemment, ont permis à Genêts de ne plus être une zone blanche. "Nous ne sommes plus une zone blanche. Un huissier est venu le constater. On peut téléphoner", assène Christiane Horel.

De nouveaux recours en justice en perspective

Reste la question d'Internet, puisque l'antenne doit apporter la 4G. Des locaux y seraient favorables. Les opposants, eux, disent que les box permettent un accès de qualité à Internet et que la 4G n'est pas indispensable, surtout au regard de l'imposante construction.

Le Fan club de Genêts annonce qu'il soutiendra les probables recours individuels, qui attaqueront le permis de construire sur le fond, pour tenter de l'annuler et, peut être, faire démonter l'antenne de la discorde.