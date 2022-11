A Gentilly, près de 400 habitants sont privés de gaz depuis une semaine suite à une coupure d'urgence

A Gentilly, dans le Val-de-Marne, près de 400 habitants n'ont plus de gaz depuis le 8 novembre. Dans une résidence, rue Aristide Briand, le gaz a été coupé en urgence et par mesure de sécurité par GRDF. Cette décision a été prise "suite à deux interventions pour des odeurs de gaz le 4 et puis le 8 novembre", explique le distributeur de gaz.

Pour l'instant, 167 logements sont donc privés de gaz, leurs occupants n'ont plus d'eau chaude pour se laver, faire la vaisselle ou pour cuisiner. GRDF indique le 15 novembre qu'un "prestataire est en train d'effectuer des vérifications au sein de la copropriété et si les vérifications sont conformes, le gaz pourrait être remis en route dès ce mardi soir".