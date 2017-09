A Gien, des habitants disent "non" à l'abattage des platanes centenaires

A Gien, une trentaine d'habitants ont manifesté mercredi après-midi place Leclerc pour empêcher l'abattage de 120 platanes centenaires sur les quais de Loire. La ville veut les couper dans le cadre du projet "coeur de ville" et aussi parce qu'ils sont malades.

"Ne touchez pas aux platanes, c'est un massacre" ... C'est le message qu'a voulu faire passer une trentaine d'habitants de Gien ce mercredi après-midi. Ils ont manifesté place Leclerc, pour empêcher l'abattage de 120 platanes centenaires sur les quais de Loire. Pour eux, les arbres font partis du patrimoine giennois et rappellent "qu'il n'y a pas une carte postale de la ville où les platanes n'apparaissent pas!"

La mairie a décidé de les abattre dans les prochaines semaines. "Cela nous crève le coeur" explique Guy Meneau, membre du collectif citoyen de défense des platanes, "même si on sait que le maire ira jusqu'au bout, mais au moins on a notre conscience pour nous." Une étude phytosanitaire décrit les platanes comme malades et potentiellement dangereux. Par ailleurs, la mairie rénove son centre-ville, c'est son projet "coeur de ville" et elle promet qu'elle remplacera les platanes par d'autres arbres, des féviers d'Amérique.

Cette ligne d'arbres a 187 ans, elle date de 1830. Les platanes sont l'image de Gien, ils font même partis des monuments ! Ils ont connu trois guerres - Guy Meneau, membre du collectif de défense de la rue Louis-Blanc

Le collectif estime même que ces arbres ne sont pas malades et qu'ils continuent de croître malgré les conclusions du rapport. Elles évoquent des problèmes de champignons sur ces arbres, que la taille mécanique favorise l'arrivée de maladies, que le capricorne asiatique fait son retour et que ces platanes gênent l'aménagement des quais tel que le souhaite la mairie.

Le collectif remet ça samedi. Un nouveau rassemblement est prévu à 14 heures.