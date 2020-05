A Granville, le nom de madame le maire usurpé pour des achats sur le net: l'élue porte plainte

A Granville, c'est un peu l'esprit carnaval toute l'année : quand on peut se moquer de la classe politique locale, on ne s'en prive pas! Le dernier exemple en date a donné lieu au dépôt d'une plainte de madame le Maire Dominique Baudry. En effet son identité a été usurpée dans le cadre d'une transaction marchande sur internet.

Une critique à peine voilée de la politique municipale

Que s'est-il passé exactement? Un panier d'achats via un site internet a été abandonné, avant transaction. Un panier au nom de la maire de Granville avec dans le champ, adresse de livraison, la mention "mairie dispendieuse, Granville". Ceci ne s'est pas passé sur n'importe quel site marchand! Il s'agissait de celui acquis par la mairie de Granville pour soutenir les commerçants durant le confinement : un portail appelé "achetezagranville.fr" qui permet aux consommateurs de choisir en ligne des produits dans plusieurs boutiques de la ville. Mais son acquisition par la municipalité a été critiquée par l'opposition municipale et notamment par le principal adversaire de Dominique Baudry aux élections, Gilles Ménard. Il le juge trop coûteux, 37 000 euros, et regrette qu'aucune consultation des développeurs locaux de sites internet n'ait été organisée.

Pas de préjudice financier

Dans ce contexte, le panier abandonné au nom de Dominique Baudry tient plus de la revendication politique que de l'arnaque, puisqu'il n'y a eu aucun préjudice financier. Suite à la plainte de l'élue, déposée au début du mois de mai, une enquête a été ouverte et a permis de remonter la piste de l'auteur du fameux panier marchand révélant l'adresse IP d'un ordinateur au sein de la société Factor FX. Cette entreprise granvillaise propose des solutions numériques. Son patron, Yannick Seiller, a été entendu par la police granvillaise. Il admet que le panier a été créé depuis un ordinateur de sa société, mais observe qu'il s'agit juste d'un panier d'achat non finalisé comme il y en a des milliers chaque jours sur les sites marchands, et ne comprend pas vraiment l'objet de la plainte.