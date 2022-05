A Granville, une femme gravement blessée dans un accident entre une voiture et un utilitaire

Un accident s'est produit le mardi 24 mai, vers 8 heures, entre une voiture et un utilitaire à Granville, route d'Avranches. Les pompiers ont dû désincarcérer une victime de son véhicule. Une femme de 49 ans a été gravement blessée et un homme de 48 ans, lui, plus légèrement. Ils ont tous les deux été transportés à l'hôpital de Granville. A 10 heures, la circulation était encore très perturbée sur le secteur selon les pompiers.