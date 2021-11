A Grenoble, le juge des référés déboute les opposants à la vente du GHM à Doctegestio/Avec en octobre 2020

C'est une sorte d'union sacrée de tous ceux qui sont attachés à la Mut', c'est comme ça qu'on appelle à Grenoble le Groupe Hospitalier Mutualiste (GHM). Les usagers, les riverains, les syndicats accompagnés par la Métropole et la Ville de Grenoble, contestent depuis octobre 2020 le choix de DocteGestio/AVEC comme repreneur de ce fleuron mutualiste créé dans les années 60 qui compte 1300 salariés, 430 lits et 35 000 passages aux urgences par an.

Tous ces opposants réunis avaient saisi le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Grenoble pour demander la suspension de la vente et la désignation d'un administrateur provisoire, tout en dénonçant des "irrégularités" dans les conditions de la cession du GHM, établissement de santé privé à but non lucratif, à ce repreneur jugé trop "commercial".

Le juge des référés a débouté les opposants de leurs demandes

Ce mercredi, le magistrat vient de rendre son ordonnance. D'une part il ne reconnaît que les syndicats comme "recevables", c'est-à-dire ayant intérêt à agir dans cette procédure, en écartant les associations et les 2 collectivités, Ville et Métropole. D'autre part, il considère qu'il n'y a pas d'urgence à statuer "dès lors que l'administration et la gestion de l'établissement hospitalier sont assurés plusieurs mois après la cession, et qu'il n'est produit aucune pièce établissant un quelconque péril pour celui-ci".

Le magistrat déboute donc les syndicats FO, UNSA et CGT de leurs demandes de suspension et de désignation d'un administrateur en précisant que ce contentieux ne relève pas de sa compétence mais de celle des "juges du fond". Et il renvoie les syndicats "à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente".

Les syndicats et les associations vont faire appel

Tous les acteurs du dossier se sont retrouvés en début d'après-midi ce mardi pour décider des suites à envisager. "Ils ne sont pas démotivés, bien au contraire", précise Maître Amblard, un de leurs avocats. "Tout le groupe est soudé et on ira jusqu'au bout", ajoute Thierry Carron, responsable FO et secrétaire du CSE du GHM.

Sur les modalités, les syndicats et les associations vont faire appel de cette première décision en référé. La Ville de Grenoble et la Métropole se donnent le temps de la réflexion.

Les opposants vont aussi engager une action "au fond"

Les opposants ont précisé leurs intentions dans un communiqué dans l'après-midi. "L’intérêt principal de ce litige consiste à préserver le statut d’établissement de santé privé collectif (ESPIC) véritablement à but non lucratif. En qualité de groupement de mutuelles, la gestion de l’UMG-GHM doit impérativement être désintéressée, ce qui suppose que ses dirigeants soient bénévoles (Code de la mutualité, art. L110-1). C’est à cette seule condition que cet établissement demeurera en capacité de porter un projet de santé pour tous"

Ils ne sont pas démotivés, bien au contraire -Maître Colas Amblard, avocat des opposants

"Malgré les éléments probants qui ont été rapportés devant le Tribunal Judiciaire de Grenoble pour démontrer les nombreuses irrégularités constatées à l’occasion de cette reprise – et notamment une convention prévoyant la rémunération annuelle de la Société Doctegestio/AVEC pour 1,5 million d’euros par l’UMG-GHM – le Juge des référés a considéré que "toutes ces questions restent en l’état sérieusement contestables et ne peuvent être tranchées que par les juges du fond". (...) C’est pourquoi, les demandeurs recevables annoncent d’ores et déjà qu’ils feront appel de la décision rendue ce jour par le Tribunal Judiciaire de Grenoble et engageront dans les plus brefs délais une procédure au fond pour la défense des intérêts de tous les Isérois et Iséroises."