Fusillades en série à Grenoble : retour sur un mois et demi de règlements de comptes

Depuis la fin du mois de juin, la ville de Grenoble (38) et son agglomération sont le théâtre de nombreux règlements de compte entre trafiquants de drogue. En un mois et demi, six fusillades, dont trois mortelles, ont eu lieu, de jour comme de nuit, du centre-ville jusqu'au sud de l'agglomération.