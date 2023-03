A Guebwiller : la mairie et le tribunal d'instance visés par des cocktails Molotov

A Guebwiller dans la nuit de jeudi à vendredi, vers 3 heures du matin, l'entrée de la mairie et l'entrée du tribunal d'instance ont été visées par deux cocktails Molotov.

Plainte déposée par la mairie

" Ce sont deux symboles de la République qui ont été visés. Il s'agit de gestes graves et irresponsables ," a commenté dans un communiqué Francis Kleitz, le maire de Guebwiller.

"Peut-on faire le lien avec le contexte politique, social et économique difficile que traverse le pays et que vivent nos concitoyens ? Nous ne pouvons pas le dire aujourd’hui et cela ne rendrait pas ces actes excusables," a ajouté Francis Kleitz.

Les flammes ont endommagé notamment le bâtiment Renaissance de la mairie, monument classé et emblématique.

La ville va porter plainte pour dégradation et atteinte à un bien public. Selon les images de vidéoprotection de la mairie, il s'agirait d'un seul individu, il dissimulait son visage.