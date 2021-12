A Guéret, l'incendiaire de huit voitures condamné

Il avait incendié huit voitures durant l'été 2018 à Guéret. Ce jeudi, le tribunal correctionnel a condamné un Guérétois de 51 ans à dix-huit mois de prison, dont quatorze mois avec sursis. Cette série d'incendies, inédite pour Guéret., avait secoué la préfecture de la Creuse.

"J'étais saoûl quand je sortais du bar..."

Les premiers incendies remontent au mois de juin, et ont été stoppés fin septembre 2018, avec l'interpellation du suspect... quelques heures après un nouvel incendie. Durant plus de trois mois, les Guérétois ont vécu dans la crainte, dans une zone géographique entre la place Bonnyaud et les hauteurs de Grancher. C'est dans ce secteur que huit voitures avaient été incendiées.

Un remboursement global d'environ 10.000 euros

Lors de l'audience, l'homme a évoqué son mal-être, son alcoolisme. "Souvent j'étais saoûl quand je sortais du bar, et en rentrant chez moi j'allumais le feu avec un briquet, au niveau des pneus." Agé de 48 ans au moment des faits, il a déjà purgé 4 mois de prison. Sa condamnation s'accompagne, d'une obligation de se soigner, de chercher un travail, et d'indemniser les victimes. Ca représente quelque 10.000 euros seulement, plusieurs victimes ayant déjà été indemnisées par leur assurance.

Maurice Alibert, le directeur du SRPJ de Limoges montre la carte des incendies recensés à Guéret © Radio France - Camille André

Au-delà de cette affaire, la ville de Guéret a vécu plusieurs faits de même nature. Durant l'enquête de 2018, deux personnes (dont une mineure) avaient été interpelées pour l'incendie d'une voiture, rue Pierrebourg. Par la suite plusieurs voitures ont été incendiées, en février 2019 (deux voitures), puis en mars (une voiture), en avril 2020 (deux voitures), ou encore en avril 2021 (deux voitures).

La commune de La Souterraine n'est pas en reste : six voitures incendiées en juin 2019, et plusieurs autres en octobre 2019.