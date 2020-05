A Gueret, la Justice le masque sur le nez

"Vous m'entendez bien là ? alors je vais vous détailler ce qui va se passer pour vous maintenant.." A la barre du tribunal, maître Corinne Jouhanneau-Boureille s'adresse à son client. Il vient d'être présenté en comparution immédiate pour des violences conjugales présumées, mais n'a pas mis un pied au tribunal. Toute l'affaire a été jugée en visio-conférence.

"Ce n'est pas forcement facile, reconnait l'avocate, surtout lorsque la liaison saute, mais on s'adapte, et on finit par se comprendre."

Trois grands écrans surplombent les bancs où se trouvent le tribunal, les avocats et le procureur. Tout le monde porte un masque en toile ou en tissu.

"C'est un peu gênant , s'agace maître Philippe Lefaure, on ne voit pas le visage du Président du Tribunal, ni celui de nos clients. Habituellement, un avocat fait passer beaucoup de choses avec ses expressions, là c'est impossible."

"Quand à la visio-conférence, c'est déroutant. Normalement au cours d'un procès, on peut échanger des mots en toute liberté avec nos clients, là il n y a plus de confidentialité. Tout ce que l'on se dit entre nous est vu et su par tout le monde."

Avocats et procureur : tout le monde plaide un masque sur le visage © Radio France - Olivier Estran

Moins de place dans la salle d'audience du tribunal

La visio-conférence rester une exception, la majeure partie des personnes mises en cause restent convoquées à la barre du tribunal.

"La visio permet d’éviter les transferts de détenus depuis la maison d'arrête de Guéret, ça évite le déplacement d'une escorte , tempère le procureur Bruno Sauvage, et puis ça peut rassurer les personnes qui ont peur du contact et d'une contamination potentielle."

Tout est fait au tribunal cependant pour limiter les risques au maximum. Dans la salle d'audience, on a enlevé un siège sur deux, et du coup le nombre de place s'en trouve limité. "Ce mercredi nous devions juger 18 dossiers, mais on ne pourra pas recevoir tout le monde précise Bruno Sauvage, du coup on doit se limiter à traiter 12 affaires."

"Le temps de réponse de la Justice se trouve donc allongé. A Guéret, il était de deux mois, ce qui est très rapide comme réponse judiciaire, complète le procureur, avec le respect de ces gestes barrières, il faut compter maintenant 6 mois entre une interpellation et un passage au Tribunal, ce qui reste très enviable au vu de la moyenne française."