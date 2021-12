À Hendaye, une association recherche désespérément son poney disparu

Avez-vous croisé ce poney aux alentours de Hendaye ?

Dans la nuit du dimanche 12 au lundi 13 décembre, le poney Rio a disparu des enclos de l'association Baby Poney 64. Il s'agit d'un animal de race Shetland d'un an et demi. Sa robe est brune, et il portait un harnais noir la dernière fois qu'il a été vu, selon la propriétaire Jennifer Peloille.

"Nous sommes une association de balade d'enfants à dos de poney, j'ai 7 animaux semblables. Aucun ne s'est jamais enfui" précise Jennifer. "Mes enclos font entre 1m40 et 2 mètres, je n'ai constaté aucune trace de dégradation." Dans le doute, l'association a rempli une pré-plainte auprès du commissariat de Hendaye, tout en gardant l'espoir qu'il ne s'agisse que d'une simple fugue.

Si vous pensez avoir croisé l'animal, contactez l'association Baby Poney 64 au 06 36 20 99 57.