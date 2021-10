"On a honte, il faut guider les enfants pour parler", témoigne une victime d'inceste dans les Bouches-du-Rhône

Empêcher le parent incestueux de voir son enfant dès les premiers soupçons. C'est l'une des premières recommandations livrées par la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (Ciivise), mercredi. Depuis janvier 2021, la Commission a recueilli plus de 5.000 témoignages. Elle estime que 22.000 enfants sont victimes d'incestes de la part de leur père chaque année en France.

La Ciivise demande de suspendre le droit de visite pour les parents soupçonnés d'agression sexuelle ou de viol. "Ça peut mettre l'enfant à l'abri, ça peut aussi permettre de voir si la famille est soupçonnable", réagit Cynthia* sur France Bleu Provence. Cette femme de 36 ans originaire d'Arles a été victime d'inceste par son père pendant 25 ans. Les agressions sexuelles ont commencé lorsqu'elle avait 9 ans, puis se sont transformées en viols au moment de la puberté.

La difficulté à sortir du silence et à être entendue

"Si j'avais eu cette occasion, je serais sortie de là beaucoup plus tôt", souligne Cynthia à propos de cette recommandation. "Quand on va porter plainte, on a souvent peur de ne pas être cru par la police ou par les médecins", poursuit la trentenaire.

Une autre possibilité soulevée par la Commission sur l'inceste : enlever automatiquement l'autorité parentale au parent condamné pour violences sexuelles sur son enfant. "Ça me parait tellement évident que le parent incestueux soit mis à l'écart de toute autorité sur l'enfant", explique Cynthia.

Quand on est manipulé comme ça, on a peur, on a honte

Son père a été récemment condamné à 18 ans de prison. "J'ai mis 25 ans à porter plainte, il a fallu me tirer les vers du nez", se souvient Cynthia. "Quand on est manipulé comme ça, on a peur, on a honte, donc il faut vraiment rassurer les enfants et les guider pour parler."

Cynthia salue le travail de la Commission : "On pourra toujours faire plus, mais c'est déjà un bon début."

*Son prénom a été changé pour préserver son anonymat

Enfance en danger © Radio France