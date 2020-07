A Houlgate, une femme se blesse au dos dans le toboggan d'un camping

Une journée ensoleillée et des moment d'amusements stoppés net pour une femme d'une cinquantaine d'années. Cette dernière s'est blessée au dos alors qu'elle empruntait le toboggan de la piscine du camping Les Vallées à Houlgate vers 15 heures 30. Une intervention plus délicate qu'il n'y parait : les sapeurs pompiers de Périers-en-Auge, Houlgate, ainsi que l'équipe GRIMP (Groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux) de Caen et Touques ont du intervenir à environ 5 mètres de hauteur. La victime a été évacuée de l'attraction au moyen de techniques de cordes. Elle a été transportée en urgence relative au CHU Caen.