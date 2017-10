A Hunting, l'amertume d'un restaurateur:"Je veux travailler, mais on me met des bâtons dans les roues"

C'est la goutte d'eau de trop pour Pascal Rodondi. Le restaurateur d'Hunting s'est vu infliger par la justice un procès verbale de plus de 6000 euros pour avoir exposé deux panneaux publicitaires. Une décision qu'à du mal à digérer le seul commerçant de ce village.

Un an qu'il se bat avec la justice. Le 5 octobre 2017, le couperet tombe une première fois; le 7 octobre 2017, une seconde fois: la justice lui réclame plus de 6 000 euros. Le motif est simple: pollution de l'espace public. Les coupables: deux panneaux publicitaires d'un mètre sur un mètre, installés au bords d'une route nationale.

La justice réclame à Pascal Rodondi plus de 6000 euros pour avoir apposé sur le bord d'une route ces panneaux hors-la-loi.

Un commerce de proximité et des produits locaux

Dans les faits, le restaurateur est en tort. Depuis 2012 et la loi Grenelle II, l'utilisation de panneaux publicitaires est interdite en dehors des agglomérations de moins de 10 000 habitants. Pascal Rodondi le sait. Mais il aurait espéré de la clémence: "Je veux travailler mais on me met des bâtons dans les roues", clame celui qui est le dernier à faire vivre un commerce dans sa commune de 700 âmes. Sans se laisser démonter, lui et son avocat Bertrand Mertz vont de recours en recours.

Le second portait sur le fait que Pascal Rodondi produit des Flammekuech, un plat du terroir. Car la loi Grenelle II autorise des exceptions, dont celle de faire la promotion de produits locaux. "Et la Flammekuech n'est pas une exclusivité alsacienne, bien au contraire! Elle tire également son origine de la Moselle rhénan". Mais rien n'y fait. "Nous avons notre voisin qui vend des pommes de terre qu'il cultive, lui il a le droit". Deux poids deux mesures selon lui...

"Je vends du vin local, des glaces locales, des fruits et légumes locaux, mon bois pour le four est local. Mais rien n'y fait..."

De la tête sous l'eau à des clients brésiliens

Le quinquagénaire est bien décidé a utiliser tous les recours possible. Il va plaider sa cause au tribunal administratif de Strasbourg avant la fin de l'année. "Pas pour l'argent. Peu m'importe que cela me coûte des sous. Mais c'est pour le principe".

Tout est parti d'une belle histoire. Pascal Rodondi, l'enfant du village qui décide de reprendre le café familial. Nous sommes en 1997. Et très vite, les dettes s'accumulent. La tête sous l'eau, l'homme décide, sur une inspiration, de proposer des Flammekuech. Nous sommes en 2010 (au même moment où les fameux panneaux de la discorde sont installés). "Et tout de suite, le chiffre d'affaire à fait un bond spectaculaire", s'en amuse t-il.

L'intérieur du Café Flamm', le restaurant de Pascal Rodondi à Huntling. Une quarantaine de couverts en salle.

"Tous ces gens qui venaient... c'était dingue. Je leur demandais comment ils ont connu mon restaurant, et la réponse était toujours la même: les panneaux." Et des clients, il en a servi. "Des Japonais, des Thaïlandais, des Italiens, des Brésiliens", montre t-il en énumérant les commentaires laissés dans son livre d'or.

Internet, un pied de nez à la loi

C'est quand il regarde le chemin parcouru que l'on comprend le combat qui habite ce patron qui emploi quatre salariés: "Qui va un jour installer son commerce dans un village? C'est déjà assez compliqué comme ça, alors si en plus il ne peut pas se faire connaître! Ici, à Hunting, il n'y a rien! Pas de cathédrales à visiter, pas de monuments, les gens ne s'arrête pas, ils vont au Luxembourg ou à Sierck-les-Bains ou à Metz..."

Au fond, la meilleure revanche pour le Café Flamm' est à chercher du côté d'Internet. Sur le célèbre site touristique Trip Advisor la publicité sur le restaurant est plus qu'élogieuse.