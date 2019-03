A Hyères, les habitants du Val-des-Rougières rendent hommage à Jalil

Six jours après la mort de Jalil, tué par balles le jeudi 14 mars, une marche blanche était organisée ce mercredi entre le quartier du Val-des-Rougières et la mairie. 400 personnes ont défilé pour rendre hommage à Jalil et réclamer plus de moyens pour leur quartier.

Hyères, France

"Plus jamais ça !"… Les habitants du quartier du Val-des-Rougières de Hyères ont organisé une marche silencieuse ce mercredi après-midi pour rendre hommage à Jalil. Ce jeune homme de 20 ans a été tué par balles le jeudi 14 mars. Décrit comme un garçon discret, peu connu des services de police, il se trouvait près de la salle des fêtes quand il a été visé par 5 coups de feu.

"Toutes les semaines, il y a des tirs dans le quartier"

Lors de cette marche silencieuse qui a réuni 400 personnes, certaines arborant un tee-shirt à l'effigie du jeune homme, les habitants ont évoqué "les tirs réguliers qui résonnent dans le quartier". Pour Hayat, la sœur de la victime, "c’est inadmissible ce qui se passe ! Toutes les semaines, il y a des tirs. Maintenant quand on arrive dans le quartier on a la boule au ventre". Devant la mairie de Hyères où la famille de Jalil a pris la parole, une maman a laissé éclater sa colère et sa peur : "Il y a des mamans qui pleurent leurs enfants ! Moi je parle aux jeunes… Arrêtez ! On ne veut pas vous perdre ! N’importe qui maintenant peut se faire tuer !"

Sentiment d'abandon

Les habitants du Val-des-Rougières disent se sentir abandonnés par l’Etat. Ils veulent plus de moyens pour leur quartier et notamment la création d’un commissariat au pied des tours. Jean-Pierre Giran, le maire LR de la ville, a également exprimé sa colère. Il souhaitait que le Val-des-Rougières soit, comme certains quartiers de Toulon et La-Seyne-sur-Mer, inscrit comme "Quartier de Reconquête Républicaine". "J’ai écrit 50 fois au Ministre de l’Intérieur… il n’est jamais venu. J’ai encore écrit au Premier ministre ces jours derniers mais il ne se passe rien !" Le maire, la famille de Jalil et les habitants veulent maintenant être reçus par le Préfet du Var.