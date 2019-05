À Hyères, un appel à témoins après la disparition inquiétante d'une adolescente

Hyères, France

Un appel à témoins est lancé après la disparition d'une adolescente à Hyères. Myriam Lkhadiri, 17 ans depuis quelques jours, a quitté le domicile familial, situé aux Salins, lundi 20 mai 2019 au matin mais la jeune fille ne s'est pas rendue en cours. De type nord-africain, elle mesure 1m62, et est de corpulence normale. Elle a les cheveux longs et lisses, les yeux marrons. Elle serait vêtue d'un jean et aurait avec elle un classeur de couleur rose. La jeune fille est présentée comme étant fragile psychologiquement. Elle a déjà fait plusieurs tentatives de suicide.



Si vous avez aperçu Myriam ou si vous pouvez aider la police, vous pouvez contacter le commissariat de Hyères au 04-94-00-73-30 ou joindre tous services de police et/ou de gendarmerie en composant le 17. Myriam Lkhadiri est désormais inscrite au Fichier des Personnes Recherchées.