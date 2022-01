"A jamais dans nos cœurs" : une cérémonie pour les lycéens après l'accident mortel dans le Jura

Les lycéens de Champagnole et les proches des victimes ont assisté ce vendredi à une cérémonie en hommage aux quatre jeunes décédés dans un accident de la route au lac de Chalain. Nicolas, le seul rescapé, a pris la parole en dernier.

Une semaine après l'accident de la route qui a coûté la vie à quatre lycéens au lac de Chalain dans le Jura, une cérémonie réservée aux lycéens, et au personnel s'est déroulée vendredi après midi au lycée Paul-Emile Victor de Champagnole. La cellule d'écoute mise en place continuera encore à fonctionner aussi longtemps que nécessaire a assuré le proviseur de l'établissement. Stéphane Arru souhaite que chacun puisse aller de l'avant.

Mercredi 19 janvier, la voiture des lycéens a dérapé sur une route gelée, et a terminé sa course au fond du lac de Chalain. Un seul des cinq occupants a réussi à s'extraire miraculeusement de l'habitacle presque totalement immergé et à donner l'alerte auprès d'une passante, avant d'être hospitalisé. La route qui longeait le lac était une vraie patinoire avait expliqué David Philot, le préfet du Jura, qui s'est exprimé au lendemain du drame sur France Bleu Besançon.

Une cérémonie dans l'intimité du lycée

La cérémonie en mémoire de Nathacha, Sarah, Nathan et Noé, décédés dans l'accident, s'est déroulée en présence de Nicolas, l'unique rescapé. C'est lui qui a eu le dernier mot. Avant cela, chaque élève qui le souhaitait a pu lire un discours, ou mettre une musique sélectionnée. Les familles des victimes étaient présentes.

Dans l'établissement, les panneaux d'expression, installés dans un premier temps dans un chapiteau devant l'établissement, où chacun a pu s'exprimer, sont désormais à l'intérieur, remplis de mots d'amour et d'amitié en souvenir des quatre jeunes.

Un mur d'expression a été installé au lycée Paul-Emile Victor de Champagnole © Radio France - Rachel Saadoddine

Aller de l'avant

Les membres de la cellule d'écoute ont durant toute cette semaine assuré une présence auprès des élèves, "de manière naturelle, en venant vers les élèves, là où ils sont comme à l'internat" a expliqué le proviseur Stéphane Arru. Il précise que les 12 membres de la cellule resteront dans le lycée aussi longtemps que leur présence sera nécessaire.

Des arbres seront plantés au printemps dans l'établissement, un par élève disparu.

D'ici là, le proviseur est confiant pour que chacun aille de l'avant, à commencer par Nicolas, le lycéen rescapé : "il va bien c’est un jeune qui a beaucoup de force".

Le proviseur qui ajoute concernant les autres lycéens, "Nous sommes résolument tournés vers l’avenir. Les élèves ont besoin de se projeter. l y a des échéances importantes, je n’ai pas d’inquiétude à ce sujet."

