A Jardres, les voleurs confondus par les caméras du magasin de bricolage

Leur vol par ruse n'aura pas échappé aux caméras de surveillance du Bricorama de Jardres, non loin de Poitiers. Arrêtés les deux voleurs ont reconnu les faits et la perquisition de leur domicile a été fructueuse.

du matériel de bricolage et des produits de beauté retrouvés chez les voleurs

Jardres, France

Les gendarmes de la compagnie de Montmorillon mettent la main sur les voleurs du magasin de bricolage de Jardres. Jeudi après midi, deux hommes de 25 et 39 ans de nationalité roumaine, arrivent par ruse a dérober du matériel lors de leur passage en caisse du Bricorama. Les vidéos de surveillance permettent de les confondre. Aux domiciles des deux voleurs, déjà connus de la justice, les gendarmes retrouvent du matériel de bricolage mais aussi des parfums et de la cosmétique. Ils ont reconnu les faits et comparaîtront en mars devant la justice.