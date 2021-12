A Jargeau, des gendarmes de Strasbourg viennent avec un sonar pour retrouver le corps du quadragénaire

Quatre plongeurs ont arpenté l'un des étangs de la carrière de Jargeau avec leur Zodiac et le sonar

"Il a des enfants, une compagne, une famille, on leur doit", Sylvain Soula, chef d'escadron de la Gendarmerie du Centre-val-de-Loire, espère que le renfort venu de Strasbourg permettra enfin de trouver le corps de l'homme, tombé à l'eau une semaine plus tôt. Sept gendarmes étaient au total présents ce jeudi 16 décembre.

Une partie de la digue, entre deux étangs de la carrière de Jargeau, s'est effondrée, le quadragénaire et son tombereau, un engin de chantier, ont été emportés.

La prolongation de cette allée de sable, qui servait de digue entre les deux étangs a cédé, ce qui a emporté l'engin de chantier et son conducteur. © Radio France - Perrine Roguet

L'eau particulièrement trouble et profonde a rendu les recherches difficiles depuis plus de sept jours. "Le tombereau, qui est un gros engin de carrière, est complètement immergé à six mètres de profondeur" détaille Sylvain Soula. Ce sont deux gendarmes strasbourgeois, de la compagnie franco-allemande qui ont permis d'accélérer, en arrivant mercredi 15 décembre soir avec un sonar. "C'est un genre de grande torpille jaune d'un mètre vingt" explique le chef d'escadron.

le sonar sonde comme un dauphin

Tracté par une corde derrière un Zodiac sur l'eau, le sonar imite le dauphin, en envoyant des ondes au sol : "par écholocalisation il va créer une image sur un écran". Se dessinent ensuite les contours de ce qui est trouvé : "Si il y a un corps, la cartographie fera apparaitre un corps, pas un un carré par exemple".

En plus de cartographier avec précision, il géolocalise, ce qui permet ensuite aux plongeurs de retourner sur le point GPS déterminé et de plonger à la verticale. Capable de sonder quarante mètres de profondeur :" il permet de retrouver un véhicule, malheureusement un corps, jusqu'à une arme qui aurait été jetée au fond de l'eau".

Les recherches sont restées circonscrites au plus petit des deux étangs, celui de 35 hectares dans lequel sont tombés l'homme et le tombereau. Le sens du courant allant de la Loire, vers le premier étang puis vers celui-ci, le corps ne pourrait pas avoir dérivé jusque dans le fleuve. Lorsque que le quadragénaire sera retrouvé, le temps sera à l'enquête judiciaire, pour déterminer les circonstances exactes de l'accident.