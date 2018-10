Orléans, France

Le tribunal correctionnel d'Orléans a condamné ce mercredi 31 octobre un homme à 20 mois de prison ferme. L'individu âgé de 23 ans passait en comparution immédiate. Il avait menacé un enfant en lui pointant un pistolet sur la tempe et a été écroué immédiatement dès la fin de l'audience.

Dimanche dernier, en pleine rue, il rencontre deux enfants de 12 et 14 ans. Et apparemment ils ne demandent rien à personne ! Ils sont tranquilles. C'est alors que l'homme âgé de 23 ans sort un pistolet et menace le plus grand, il pose le bout de l'arme sur sa tempe. Et il tire un coup en l'air ! C'est un pistolet qui tire des balles à blanc mais les deux victimes ne peuvent pas le savoir, elles ont une belle frousse.

Il souffre de délires intempestifs

Le parcours de cet homme est cocasse. Il y a une semaine, il s'était déjà retrouvé devant le tribunal, pour vol. Il a huit condamnations à son casier judiciaire. En fait, il souffre d'une psychose, de délires intempestifs. Il se sent agressé. "Je ne me suis pas senti respecté" a-t-il dit à la barre.

Selon les experts en psychiatrie, le discernement du jeune homme était altéré au moment des faits. L'homme se sent menacé par le monde qui l'entoure. En prison, il devra reprendre le traitement qu'il avait interrompu. Et à sa sortie, il ne devra plus se rendre à Jargeau pendant trois ans, il n'a plus l'autorisation de revoir ses victimes et n'aura plus le droit de posséder une arme, selon le procureur qui nous a relaté l'affaire.