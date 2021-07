À Joigny dans l'Yonne, un avion heurte une biche à l'atterrissage

L'aérodrome de Joigny, accueille plus de 7000 mouvements par an, c'est la première fois depuis 1978, qu'un tel accident s'y produit.

La piste de 1070 mètres de long et 30 de large est certes en lisière de foret, à quelques 50 mètres, mais il a fallu sans doute un concours de circonstances pour que l'accident se produise.

L'avion qui a heurté la biche était soit en phase d'atterrissage soit en Touch and go ( phase de roulage qui consiste à toucher la piste puis redécoller dans la foulée), un exercice pour un élève pilote.

Car à bord de cet diamond DA42, un bimoteur de quatre places, il y avait un pilote instructeur et un élève, d'une école de pilotage située dans la région parisienne. Le choc a fait sortir l'avion de la piste, le train d'atterrissage a été plié, et les hélices et le nez cassées.

Si l'animal a été tué, en revanche, le pilote instructeur et l'élève n'ont pas été blessés.