à Joigny, il blesse un ami d'une dizaine de coups de couteau

Auxerre, France

La scène se déroule dans une rue du centre-ville de Joigny. Il est aux environs de 22 heures. Les deux jeunes hommes ont l'habitude de boire de l'alcool ensemble et de consommer des stupéfiants.

Le corps lacéré

Quand la soirée dégénère ? Pour quel motif ? Aucun des deux n'est en mesure de le dire aux enquêteurs. Le plus jeune porte en tout cas une dizaine de coups de couteau à son ami. Des lacérations et non des coups perforants. Les blessures principalement sur les membres nécessitent plusieurs points de sutures et un arrêt de travail de 6 jours.

Des arguments peu convaincants

D'après le parquet de Sens, le mis en cause plaide la légitime défense mais ses arguments semblent peu convaincants. Après 48 heures de garde à vue, le Jovinien devait être présenté à un juge en vue de son placement sous contrôle judiciaire.