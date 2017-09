À Joigny, après les violences de ces derniers jours, le retour au calme est attendu

Tensions toujours vives à Joigny, trois jours après les altercations entre deux bandes de jeunes près du lycée Davier. Une vingtaine de véhicules ont été dégradés mercredi soir dans le quartier de la Madeleine, par des jeunes munis de barres de fer. La municipalité appelle à un retour au calme.

Depuis le début de la semaine, Joigny est le terrain de violences commises par plusieurs bandes de jeunes. Des altercations ont eu lieu lundi entre des jeunes de Joigny et de Saint-Florentin (Yonne) près du lycée Davier, aux abords duquel une voiture a été incendiée. Les gendarmes sont à nouveau intervenus mercredi après-midi pour disperser des attroupements dans le Vieux Joigny . Des adolescents "qui cherchaient la bagarre" selon les forces de l'ordre. Trois jeunes ont été interpellés, l'un en possession d'une bombe lacrymogène, un autre avec un gros bâton (ils ont ensuite été laissés libres).

On est dans une logique de règlements de compte pas d’affrontement avec les forces de l'ordre

Mais les violences se sont poursuivis dans la nuit de mercredi à jeudi. Au moins une vingtaine de véhicules en stationnement ont été dégradés (pare brises, rétroviseurs) dans le quartier de la Madeleine, par des jeunes munis de barres de fer ."On est davantage dans une logique de règlements de comptes, avec des jeunes de Joigny et Saint Florentin qui cherchent à en découdre." explique le Colonel Rénald Boismoreau, commandant du groupement de gendarmerie de l'Yonne. "Par contre on a pas de rapport de force avec les forces de l'ordre. Est ce que cela concerne les stupéfiants, une histoire d'amour de jeunesse, de jalousie ou autre chose. A ce stade on ne peut rien affirmer. Mais au regard de la violence générée, autour d'un établissement scolaire notamment, mais aussi des dégradations, notre devoir est d'être très présent et de rapidement identifier et interpeller les auteurs."

Le Colonel Rénald Boismoreau, commandant du groupement de gendarmerie de l'Yonne. Copier

A l'heure actuelle, une trentaine de gendarmes sont sur place à Joigny mais aussi à Saint-Florentin. Ils effectuent des patrouilles régulières, une surveillance accrue et des contrôles renforcés pour éviter de nouveaux actes de violence.