A Joigny, les Restos du Cœur viennent de subir, ce week-end, leur troisième cambriolage en moins d'un an. Mais cette fois, en plus d'avoir volé de la nourriture, les voleurs sont repartis avec 150 hand spinners.

Joigny, France

Ce butin si anecdotique prêterait à sourire, s'il n'avait pas touché les Restos du Coeur. Le week-end du 8 et 9 septembre, le local a une nouvelle fois été visité, avec à la clé 500 euros de nourriture évanouie dans la nature. Et une caisse de jouets, qui contenait 144 de ces fameux "hand spinners" - des toupies très en vogue chez les ados l'année dernière.

Ils étaient destinés aux fêtes de fin d'année

"On pensait les donner aux enfants pour Noël. J'espère qu'il y aura d'autres dons. Sinon, tant pis... Les enfants seront privés de ces jouets-là", déplore Marc Lenzel, responsable de l'antenne jovinienne.

D'autant que ce n'est pas la première fois que des jouets sont dérobés. "C'était déjà arrivé la dernière fois, quand ils avaient cambriolé le petit local." A présent, les Restos lancent un appel à la générosité : "L'hiver, on a plus de 300 familles inscrites. Donc, dans l'idéal, si on pouvait avoir 300 ou 400 jouets, ce serait déjà très bien."

Une meilleure protection pour le local de Joigny

Si vous souhaitez participer aux dons, les locaux sont situés rue de Percy à Joigny. De son côté, la mairie annonce qu'elle a décidé de faire installer une caméra de vidéosurveillance ainsi que des portes blindées pour protéger le local.