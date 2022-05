A Joigny, trois pompiers blessés durant une intervention

Trois pompiers ont été blessés, dans la nuit de vendredi 13 à samedi 14 mai à Joigny, selon une information du parquet d'Auxerre.

Tout commence par une banale intervention d'une équipe de six pompiers. Ils sont appelés car une voiture est entrée en collision avec un autre véhicule, lui stationné.

Sur place, ils constatent que le conducteur a pris la fuite. Ils décident quand même d'inspecter les environs, au cas où. Dans le même temps, ils placent un extincteur près de la voiture, au cas où elle prendrait feu, ont décrit les pompiers à France Bleu Auxerre.

Quelques minutes plus tard, quelques jeunes s'approchent et décident de récupérer l'extincteur, ce à quoi s'opposent les pompiers. Mais très vite, le ton monte, d'autres jeunes arrivent. Les pompiers retournent donc dans leur camion, dans le but de quitter les lieux.

Ils n'ont pas le temps de refermer les portes du véhicule, que quelques jeunes actionnent l'extincteur à l'intérieur du camion, à l'endroit où trois des six pompiers sont installés. Ayant respiré la mousse de l'extincteur, assez toxique, les 3 pompiers ont été transportés à l'hôpital de Joigny.

Une enquête a été ouverte par le parquet d'Auxerre. Des auditions sont actuellement en cours.