A Joué-lès-Tours, les délégués du procureur sont là "pour que la justice passe"

C'est dans cette Maison de la justice et du droit de Joué-lès-Tours qu'officient les six délégués du procureur en Indre-et-Loire

Saviez vous qu'en cas d'infraction, vous pourriez ne pas être convoqués au tribunal, mais à la Maison de la justice et du droit de Joué-lès-Tours ? Dans ce cas, vous serez alors reçu par l'un des six délégués du procureur qui existent aujourd'hui en Indre-et-Loire.

Parfois méconnus, ces délégués, souvent d'anciens policiers ou gendarmes, sont là pour appliquer les sanctions décidées par le procureur de la République, du simple rappel à la loi à la notification d'amende ou de stages obligatoires.

Eviter un classement sans suite

Ils n'interviennent bien sûr que sur de petits délits, dégradations, vols ou encore violences conjugales légères, mais ils permettent quand même d'apporter une réponse pénale à des affaires qui bien souvent pourraient être classées sans suite à cause de l'engorgement des tribunaux.

Jeudi 17 décembre, le garde des sceaux a d'ailleurs annoncé qu'en France, le nombre de délégués allait passer de 1000 à 2000 grâce aux 21 millions d'euros supplémentaires prévus dans le budget 2021 de la justice. Eric Dupond-Moretti qui veut en effet renforcer cette justice de proximité.

A la Maison de la justice et du droit de Joué-lès-Tours dans laquelle officient les délégués du procureur tourangeaux, les dossiers s'enchaînent dans le bureau de Jacques Lacoua. Cet ancien gendarme est devenu délégué du procureur il y a deux ans. Aujourd'hui il doit notifier la décision du parquet sur une affaire de violences conjugales, en l'occurrence l'obligation de réaliser un stage de sensibilisation.

Une sorte de mission éducative

Un stage pour sanction, ça peut aussi être une amende ou un simple rappel à la loi. Lui n'a pas à traiter des affaires les plus graves. Il considère d'ailleurs son rôle comme une sorte de mission éducative. "Ça doit servir à leur ouvrir les yeux, et leur rappeler aussi l'importance de ce que leur action aurait pu avoir. Quelqu'un qui bouscule un autre, il tombe sur le coin du trottoir, s'il est décédé les conséquences ne sont plus les mêmes".

On a pas les moyens de juger toutes les infractions pénales devant un tribunal - Le procureur de la République de Tours

L'intérêt aussi pour le procureur de la République Grégoire Dulin, c'est de pouvoir montrer que la justice passe. "On essaye de privilégier le passage devant le tribunal correctionnel pour les infractions de haute intensité, car on a pas les moyens de juger toutes les infractions pénales devant un tribunal. Les délégués du procureur permettent d'éviter la phase du procès, mais d'éviter également un classement sans suite sec".

Lui souligne également la rapidité d'un passage devant le délégué du procureur, un mois et demi en moyenne, contre trois à cinq mois devant le tribunal de Tours.

La capacité de jugement du tribunal de Tours est d'un peu plus de 4000 affaires par an. Chaque année, ce sont 1400 procédures supplémentaires qui sont orientées vers les délégués du procureur.

A Tours, le procureur de la République va recruter deux délégués supplémentaires l'an prochain. Dès janvier une permanence des délégués du procureur sera mise en place, cela permettra la convocation des mis en cause dès le lendemain de leur garde à vue.